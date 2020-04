Uwe Kröger spielte in über 100 Produktionen, darunter die bedeutendsten Werke unserer Zeit, und zählt damit zu den erfolgreichsten Musical-Sängern. Mittlerweile lebt er mit seinem Lebensgefährten Kiko in Barcelona. Wie die Situation derzeit in Spanien ist, was ihm ein Lächeln ins Gesicht zaubert und wie es ihm wirtschaftlich als Künstler nun geht, nachdem er seinen Konkurs erst vergangenes Jahr erfolgreich hinter sich gebracht hat: Sasa Schwarzjirg hat Uwe Kröger in Barcelona via Skype erreicht.