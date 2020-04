Ex-Profitänzer, Börsenmakler und RTL-Allzweckwaffe: Joachim Llambi hat viele Facetten. Die zeigt der „Let’s Dance“-Juror auch immer wieder in diversen TV-Shows. Nun steht seine eigene Sendung auf dem Programm: In „Llambis Tanzduell“ duellieren sich Profi-Tänzer und Promis beim Erlernen ursprünglicher Volkstänze in fernen Ländern. Warum er Fan unseres Bundeskanzlers ist und was er zur Kritik an RTL sagt, der Sender würde für die gute Quote Menschenleben riskieren, hat er Adabei-TV-Lady Sasa Schwarzjirg im Skype-Interview erzählt.