Die Läden verschiedener Caritas-Beschäftigungsprojekte in der Steiermark unternehmen erste Schritte in Richtung Normalität: Das tag.werk und offline retail in der Grazer Mariahilfer Straße sowie die ersten steirischen Carla-Shops öffnen ab sofort wieder ihre Türen. Unter Wahrung aller Sicherheitsvorschriften und bei vorerst bis Mai eingeschränkten Öffnungszeiten können Kundinnen wieder in Second Hand-Ware, einer großen Auswahl an Planentaschen sowie Recycling-Möbeln und Accessoires stöbern.