Ein ertappter Ladendieb hat am Donnerstagnachmittag in Wien-Donaustadt zwei Supermarkt-Mitarbeiter mit einem 17 Zentimeter langen Messer bedroht. Die Sondereinheit WEGA nahm den 32-Jährigen nach kurzer Flucht in einer nahe gelegenen Hundezone fest. In Ottakring wurde außerdem ein 16-Jähriger von zwei Autoinsassen mit einer Pistole bedroht. Die Täter sind in diesem Fall noch flüchtig.