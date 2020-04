Satellit kreist seit sieben Jahren im All

„Landsat 8“ wurde am 11. Februar 2013 an Bord einer „Atlas“-Rakete von Kalifornien aus zur Erdüberwachung ins All geschickt. Der Satellit liefert u.a. Daten über Naturkatastrophen und den Zustand der Wälder. Er benötigt für eine Erdumkreisung rund 99 Minuten und sammelt alle 16 Tage Bilder der kompletten Oberfläche unseres Planeten.