„Ich melde mich, da heute ein historischer Tag für den Klimaschutz ist: Das letzte Kohlekraftwerk Österreichs ist vom Netz genommen worden. Wir begrüßen das natürlich sehr - Jahrzehnte haben wir gegen Kohlekraft gekämpft und tun das auch weiterhin“, wandte sich Greenpeace am Freitagvormittag an krone.at. „Endlich ist Schluss mit dreckiger Kohlekraft in Österreich. Dafür haben wir viele Jahre gekämpft und kämpfen weiter für einen weltweiten Kohleausstieg“, so Jasmin Duregger, Klimaexpertin von Greenpeace in Österreich. Und weiter: „Mit der Schließung des letzten Kohlekraftwerks in Österreich gehen wir einen wichtigen Schritt in Richtung einer klimafreundlichen Zukunft. Denn Kohlekraftwerke sind fossile Relikte aus dem letzten Jahrhundert. Sie haben in einer nachhaltigen klimafreundlichen Zukunft nichts verloren!“