Ein sieben Jahre altes Mädchen ist am Donnerstagvormittag aus dem Fenster einer Wohnung im Wiener Bezirk Währing gestürzt. Das Kind schwebt in Lebensgefahr. Die Eltern hatten das Mädchen sowie zwei weitere Kinder im Alter von zwei und vier Jahren alleine in der Wohnung zurückgelassen, um einkaufen zu gehen.