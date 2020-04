In dieser besonderen Zeit des äußeren Stillstandes, ist die Musik eines der wenigen Hobbys, welches nach wie vor alleine zuhause ausgeübt und so den Alltag immer wieder bereichern kann. Technik sei Dank ist es den Lehrern in Eisenstadt und Hornstein möglich, den Unterricht an den Musikschulen digital weiterzuführen und damit den Schülern auch weiterhin beim Üben unterstützend unter die Arme zu greifen. Dies ist eine neue und herausfordernde Situation. Konnten vorher gemeinsam Stücke einstudiert und unmittelbar bei Fehlern eingegriffen werden - sei es bei Rhythmus, falschen Tönen, Bewegungsabläufen oder dergleichen - wird nun viel Zeit in die Aufbereitung von geeignetem Notenmaterial und dem Erstellen von unzähligen Video- und Audiodateien investiert.