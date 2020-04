Bei Grabungsarbeiten für ein Wohnhaus in Litzlberg Ende März wurden Knochen, Holzbretter sowie ein großes Metallbehältnis entdeckt. Bereits fünf Tage später begann ein Wissenschaftlerteam mit den Untersuchungen. Die ersten Erkenntnisse seien „sensationell“. „Der Fund bestätigt erstmals, dass sich im 17. Jahrhundert an dieser Stelle ein protestantisches Bethaus befunden hat“, hieß es am Freitag.