Die Austragung des nun als erster Saison-Grand-Prix der MotoGP-Klasse im Kalender verbliebenen Rennens in Assen (Niederlande) am 28. Juni gilt ebenfalls als unsicher. Danach ist der GP von Finnland am 12. Juli angesetzt. Der Große Preis von Österreich in Spielberg steht am 16. August auf dem Programm.