Jetzt ist es fix: Großveranstaltungen wird es heuer bis Ende August keine geben. In Kärnten sind von dieser neuen Regelung unter anderem der Villacher Kirchtag, der Klagenfurter Altstadtzauber, die Starnacht und der Ironman betroffen. Das Bodypainting-Festival in der Landehauptstadt und das GTI-Treffen in Reifnitz am Wörthersee wurden ja bereits abgesagt.