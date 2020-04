In Obertrum gibt es nur ein Strandbad, das in privatem Besitz ist. Eigentümer Bernhard Oitner würde im Falle von Zutrittsbeschränkungen auch den Menschen Vorrang geben, die zuerst kommen. „Alles andere ist unplanbar. Ich weiß ja nicht, wer kommt“, gibt er zu bedenken. „Warum sollten die Leute aus der Region Vorrang haben - Leute aus der Stadt haben dasselbe Bedürfnis an den See zu fahren.“ Der Strandbadbesitzer ist zuversichtlich, dass er heuer öffnen darf.