Verordnung für zwei Wochen in Kraft

Generell bitte man die Bevölkerung um Verständnis. Es gehe bei der Verordnung um eine „kontrollierte Öffnung des Sees“. In Zeiten der Corona-Krise solle verhindert werden, dass zu viele Menschen in Seebädern zusammentreffen. In nächsten Schritten werde der Zutritt dann wieder erweitert. Die Verordnung, die den Zutritt zu Seebädern auf Fischer, Seehütten-Besitzer und Menschen, die im Umkreis von 15 Kilometern wohnen, beschränkt, gilt vorerst 14 Tage.