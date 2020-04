Am 3. April brachte Yanira Soriano in Bay Shore im US-Bundesstaat New York per Kaiserschnitt einen Buben zur Welt. Die 36-Jährige, die an Covid-19 erkrankt war, wurde zu diesem Zeitpunkt künstlich beatmet. Nach zwölf langen Tagen konnte die Mutter jetzt endlich ihr Baby in die Arme schließen.