„Kunst verbindet uns alle“

„Kunst und Kultur ist etwas, das uns alle verbindet“, so Lunacek. „Diese Gesundheitskrise hat das, was wir als Kulturleben in Österreich definieren, zum Stillstand gebracht.“ Dieser Stillstand heiße aber auch, dass Künstler keine Einnahmen haben und in ihrer Existenz bedroht sind. Hier will die Regierung unterstützend wirken und Härtefälle abfedern. Es werde an eigenen Fonds für den Kunst- und Kulturbereich gearbeitet, die auch den Non-Profit-Organisationen helfen sollen. Die Absicht ist, dass „niemand zurückgelassen werden soll“ und ein „größerer Teil des Schadens“ ersetzt werden soll.