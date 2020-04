Die Waschanlagen an Tankstellen sind wieder geöffnet, man kann also problemlos sein Auto waschen. Der derzeitige Bilderbuchfrühling bietet dann auch beste Voraussetzungen, es anschließend gleich zu polieren. Doch womit? Die deutsche Sachverständigenorganisation KÜS hat in zwei Vergleichstests flüssige Hartwachse und Autopolituren getestet. In beiden Fällen gibt es nur je ein „sehr empfehlenswertes“ Produkt, bei den Hartwachsen sogar mit großem Abstand.