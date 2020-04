Schnallen Sie sich an, hier kommt eine echte Sahneschnitte für Sie! Denn Beatrice Egli schwelgte dieser Tage in Erinnerungen an ihre „Wohlfühl“-Tour und postete kräftig Schnappschüsse, die während ihren Auftritten entstanden sind. Vor allem ein heißes Outfit scheint es der Schlager-Beauty dabei angetan zu haben: ein knallenger, schwarz-roter Ledereinteiler.