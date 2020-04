Das deutsche Wort „Aufschieberitis“ beschreibt dieses Phänomen durchaus treffend. „Wir können uns das so vorstellen: Im Entscheidungszentrum des Gehirns eines Kindes kämpft ständig der Teil, der Spaß im Augenblick haben und sich nicht anstrengen will, mit der Stimme der Vernunft, die an die Prüfung in der Zukunft denkt. Hat man dieses Spannungsfeld einmal erkannt, dann tut man sich leichter, sein Kind beim Lernen zu unterstützen“, erklärt Dr. Andreas Salcher. „Wenn das Kind den Druck der letzten Sekunde braucht und mit dem Stress gut zurechtkommt, dann sollten Sie es nicht zwingen, genau getaktet zu lernen. Denn gerade die Schnellstarter beim Lernen lassen dafür oft in der entscheidenden letzten Phase vor der Prüfung nach“, rät Dr. Salcher.