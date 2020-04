Vom Fitnessstudio bis hin zum selbstständigen Trainer: Der Großteil davon bemüht sich in dieser schwierigen Zeit ihren Stammkunden und anderen Fitnessbegeisterten in Form von professioneller Online-Betreuung Überbrückungsmöglichkeiten anzubieten. Florian Küng von Kiing Athletic in Hard sieht in dem digitalen Angebot der Fitnessbranche einen wichtigen Beitrag für die Allgemeinheit: „Wir Fitnessbetreiber können so die Leute fit und bei Laune halten.“ Die Turbo-Digitalisierung nimmt er als Chance und möchte die Trainingsvideos auch nach der Wiedereröffnung als Ergänzung in das Klubangebot aufnehmen. „Wir haben in Equipment wie Mikrofone und Beleuchtung investiert, und ich mache einen Onlinekurs in Videoproduktion, um unseren Kunden beste Qualität zu garantierten.“