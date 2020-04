Es ist gut möglich, dass ein einzelner kritischer Parameter noch vorm ersten Anpfiff zum Stolperstein wird. Man denke in Zeiten wie diesen etwa an die Beschaffung tausender Corona-Testkits, ohne die es laut Bundesregierung keine Bundesliga-Matches geben darf. Wer gewährleistet, dass diese Tests selbst spät im Mai oder Juni nicht an anderer Stelle in Österreich dringender benötigt werden? Das Argument der Unfinanzierbarkeit, dass zögerliche Klubs auch gerne anführen, kann aber recht einfach entkräftet werden: Wird tatsächlich gespielt, gibt’s für die Oberhaus-Vereine (TV-)Millionen von Sky.