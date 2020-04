Mary arbeitete fünf Jahre lang im Luton and Dunstable University Hospital, am 12. März war der letzte Tag, an dem sie ihren Dienst antrat. Am 5. April wurde die 28-Jährige positiv auf das Coronavirus getestet, zwei Tage später ging es ihr so schlecht, dass sie in das Spital eingeliefert werden musste, in dem sie sonst selbst Patienten betreut hatte, berichtete der „Guardian“.