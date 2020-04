Regional entwickelt

„Uns war wichtig, dass wir vom Weltmarkt unabhängig sind und die Produkte in der Region hergestellt werden“, erklärt Fabian Bundschuh, der für die Materialbeschaffung im Rettungsdienst Tirol zuständig ist. „Wir haben von mehreren lokalen Händlern und gleichzeitig von verschiedenen Institutionen in Eigenregie entwickelte Visiere bezogen, die teils im 3D-Drucker aber auch mit diversen handelsüblichen Materialien gefertigt wurden. Hier haben sich in ganz Tirol - von Schulen, über Studenten und Werkstätten - kreative Ideen entwickelt, um Tirol mit Schutzausrüstung versorgen zu können.“



Sukzessive Bestückung des Rettungsdienstes

„Mittlerweile sind alle in Tirol im Dienst stehenden Notarzteinsatzfahrzeuge bereits mit den Visieren ausgestattet. Derzeit folgen alle Rettungswagen und dann die Krankentransportfahrzeuge, sodass wir in den nächsten beiden Wochen unserem Personal einen brauchbaren Schutz anbieten können, ohne auf den unsicheren Weltmarkt Rücksicht nehmen zu müssen. Das Visier ist mehrfach verwendbar, desinfizierbar und stabil“, erklärt Bundschuh und ergänzt: „Natürlich wird für einige Patienten das neue Outfit der Sanitäter ungewöhnlich sein. Wir sind aber optimistisch, dass die Bevölkerung auch diese Neuerung wohlwollend aufnimmt, dient sie doch zum Schutz von uns allen.“