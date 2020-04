„True braucht Geschwister“

In der neuesten in den USA ausgestrahlten Episode der US-Reality-Show „Keeping Up with the Kardashians“ sei mitzuverfolgen, wie Tristan Thompson, der Ex-Freund von Khloe Kardashian und Vater ihrer Tochter, Spielzeug des kleinen Mädchens aussortiert. Er fragt Khloe über Facetime, ob er für den Fall, dass sie noch ein Mädchen bekommen, lieber alles behalten sollte.