Appell an Landsleute: „Bleibt zu Hause“

Besonders pikant: Die Tochter von Donald Trump appellierte in den vergangenen Wochen immer wieder an ihre Landsleute, die Regeln zur sozialen Isolation einzuhalten, um die weitere Verbreitung des Virus zu stoppen. Zuletzt hatte sich Ivanka mit einem Video auf Twitter an die Amerikaner gewandt: „Alle, die glücklich genug sind und zu Hause bleiben können, bitte tun Sie das.“