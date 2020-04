Die Isolation mache auch ihm selbst zu schaffen, gestand Depp in dem Clip, doch dass am Ende alles gut wird, daran habe er keinen Zweifel. „Ich weiß, im Moment fühlt es sich an, als wären uns beide Hände auf den Rücken gebunden. Und ein Stück weit sind sie das auch. Aber unser Geist ist nicht gefesselt und unsere Herzen nicht in Ketten. Wir können uns kümmern. Und dadurch, dass wir uns umeinander kümmern, werden wir es überstehen.“