Die Hochzeit war für 29. Mai angesetzt und sollte in der Kapelle des St.-James-Palastes in London stattfinden. In Anschluss der Vermählung sollte im Garten des Buckingham-Palastes gefeiert werden. Es heißt, dass Beatrice und ihr Verlobter geplant hatten, an die 150 Gäste zur kirchlichen Trauung zu bitten und ungefähr doppelt so viele zum anschließenden Empfang im Buckingham-Palast.