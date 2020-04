Katze Coco ist seit dem 2. April leider nicht mehr nach Hause gekommen. Sie hält sich normalerweise in der Nähe der Tankstelle (Siedlung dahinter) in Henndorf auf. Coco ist sehr zutraulich, hat einen kleinen Cut im linken Ohr und einen weißen Fleck am Hals. Hinweise bitte an Tel.: 0664/249 43 38.