„Diese Woche sollen die ersten Patienten behandelt werden“, sagte Penninger im Gespräch mit dem ORF Oberösterreich. „Wenn alles gut geht, wissen wir Anfang des Sommers, was rauskommt.“ 200 schwer an Covid-19 Erkrankte seien Teil der klinischen Studie, die in Österreich, Deutschland und Dänemark durchgeführt werde. „100 bekommen neben der normalen Therapie, die man sowieso gibt, das Medikament, 100 bekommen das Placebo“, erläutert der Wissenschaftler. Jeder Patient werde sieben Tage lang behandelt, „und dann wird das drei Wochen nachverfolgt“, so Penninger. Etwa einen Monat lang würden die Patienten untersucht.