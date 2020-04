In den 1970er- und 80er-Jahren hatte Dennehy in Fernseh-Serien wie „Kojak“, „Dallas“ und „Der Denver-Clan“ Auftritte, im Kino wurde er durch seine Rolle als Sheriff Will Teasle in dem Actionkracher „Rambo“ (1982) bekannt. Stallone würdigte den 81-Jährigen am Donnerstag auf Twitter als „großartigen Schauspieler“. Dennehy sei auch ein Vietnamveteran gewesen, „der mir sehr geholfen hat, den Charakter von Rambo zu entwickeln“. Die Welt habe einen „großen Künstler verloren“.