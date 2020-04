Waren die frühzeitigen Schließungen in den Wintersportregionen auch spürbar?

Unsere Wildtiere haben sich in den vergangenen Jahrzehnten in gewisser Weise an die Skigebiete und Seilbahnen gewöhnt. Sie meiden bestimmte Zonen, aber man kann zum Beispiel in Ischgl auch in der Hochsaison Rotwild beobachten, das schon bei Tageslicht vertraut zur Fütterung zieht, die nur durch einen Bach von der Piste getrennt ist und unterhalb der Seilbahntrasse liegt.