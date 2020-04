Wer in diesen Tagen mit Gesichtsmaske in den Zug, den Bus oder die Straßenbahn steigt, darf sich zu einem exklusiven Kreis zählen: Steiermarkweit ist die Zahl der Öffi-Nutzer um 90 Prozent geschrumpft! „An gewöhnlichen Tagen steigen 300.000 Gäste in unsere Linien, derzeit sind es nur 30.000“, berichtet Gerald Pichler, Konzernsprecher der Holding Graz. Derzeit verkehren Bus und Bim in der Landeshauptstadt im 15-Minuten-Takt, ab kommenden Montag wird der Fahrplan allerdings wieder verdichtet.