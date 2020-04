Stadträtin Sima siegessicher

Erlassen wurde die Maulkorb- und Leinenpflicht nach der tödlichen Rottweiler-Attacke auf den kleinen Waris (1) im Herbst 2018. Warum Sima so siegessicher ist? Der Verfassungsgerichtshof habe bereits die Regelung zum verpflichtenden Hundeführschein in einer Entscheidung im März 2011 für verfassungskonform befunden. Die Einstufung der Listenhunde in Wien als hundeführscheinpflichtig sei somit „sachlich begründet und nicht verfassungswidrig“. Und: Der VfGH gab auch Niederösterreich bei der Maulkorb- und Leinenpflicht für Listenhunde recht.