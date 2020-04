Autarkie und Regionalität müssen in seinen Augen in Zukunft in Österreich und der EU wichtiger werden, sagte der Stadtchef in einer Videokonferenz des steirischen Presseclubs. Medikamente und Schutzausrüstung etwa dürfe nicht mehr nur als Importware zur Verfügung stehen: „Das sollten wir daraus lernen.“ Er glaubt auch, dass die Grundversorgung in Spitälern nach der Pandemie neu diskutiert werde. „Home-Office wird einen neuen Stellenwert bekommen“, ist das Stadtoberhaupt überzeugt. Und das könne in Zukunft auch beim Einsparen von Emissionen helfen, denn durch beispielsweise zwei Home-Office-Tage pro Woche können in seinen Augen zehn bis 20 Prozent des Tagesverkehrs vermieden werden.