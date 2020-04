Vielleicht hat Hans Peter Doskozil (SPÖ) die Bezeichnung Landeskaiser ja zu wörtlich genommen, Wiens Nachbar-Monarchie hat jedenfalls neue Regeln: Nur Personen, die ihren Wohnsitz im Umkreis von 15 Kilometern rund um den Neusiedler See haben, werden zum Erholungsgebiet vorgelassen. Lediglich Wiener, die in der Sperrzone über einen Zweitwohnsitz verfügen, dürfen gnadenhalber zufahren. Für alle anderen heißt es: Ihr seid in Corona-Zeiten unerwünscht. Das „Meer der Wiener“ ist für uns versiegt - obwohl es nicht in Doskozils Besitz ist. Zum Glück haben wir ein entspannteres Verhältnis zu den Burgenländern.