874 Tests in Sprengeln

Seit Mittwoch werde auch bei den Gesundheits- und Sozialsprengeln flächendeckend getestet, hieß es. 874 Tests wurden in diesem Bereich durchgeführt. Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) hatte am Donnerstag angekündigt, alle Bewohner und Mitarbeiter in Alters- und Pflegeheimen testen zu wollen.