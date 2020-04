Es ist eben eine Ausnahmesituation – und eine Verbesserung offenbar noch lange nicht in Sicht. So sei noch völlig unklar, wann die Pflichtschulen wieder geöffnet werden, geschweige wie, kritisiert SP-Bildungssprecher Stefan Sandrieser: „Die Doppelbelastung aus Homeoffice und Kinderbetreuung bringt viele Eltern an ihre Leistungsgrenze und darüber hinaus.“