„Jo, mei!“ - Das sagt der Oststeirer Rupert Schmidt (84) immer dann, wenn er in einer Situation ist, in die er sich ein- und mit der er sich abzufinden hat. „Jo mei!“ - das sagt er dieser Tage oft. Wenn er nicht mit seinen Freunden schnapsen kann. Wenn er nicht auf eine Jause in die Buschenschank gehen kann. Wenn er sein herziges Urenkerl nicht sehen darf.