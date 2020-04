„Die Betriebe der GROHAG werden von den TVBs, Beherbergungsbetrieben und Hotels in den Regionen der Hohen Tauern in Kärnten, Tirol und Salzburg als essentielle Ausflugsangebote im Sinne von “touristischen Leuchttürmen„ wahrgenommen und würden individuelle Auffahrten und Ausflüge in die freie Natur und ins weite Hochgebirge ermöglichen. Wir sind daher mit den Aktionären laufend in Abstimmung. Einstweilen treffen wir mit vermindertem Team bereits jetzt Maßnahmen, um für die vermutlich überwiegend österreichischen Besucher im Sommer 2020 bestmöglich vorbereitet zu sein“, so Johannes Hörl, Vorstand der Großglockner Hochalpenstraßen AG (GROHAG).