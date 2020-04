In Eisenstadt kam bei der Abfahrt von der A 3 ein Lenker von seiner Spur ab. Doch als die von Zeugen alarmierten Helfer eintrafen, hatte der Fahrer längst das Weite gesucht. Die Feuerwehr fand nur den leeren Pkw vor. „Wahrscheinlich war der Besitzer alkoholisiert“, wird in Polizeikreisen vermutet. Alle Hände voll zu tun gab es aber auch in Pinkafeld für die Ehrenamtlichen. In der Bruckgasse war ein Auto in einen geparkten Wagen gekracht. Beim Pkw des Unfallfahrers war dadurch die Achse gebrochen. Die Florianis rückten mit fünf Mann aus und schleppten den Havaristen ab.