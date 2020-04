Bei der gestrigen Landtagssitzung wurde unter anderem eine Änderung des Jagdgesetzes beschlossen. Schon in diesem Jahr dürfen gezüchtete Tiere nur noch für Forschungszwecke ausgesetzt werden, und dies auch nur nach einer gutachterlichen Prüfung. Mit dieser Änderung sollen massenhafte Abschüsse von zuvor ausgesetzten Tieren, wie etwa im vergangenen Jahr, verhindert werden. Wie berichtet, wurden im letzten Juli junge Zuchtenten bei Nickelsdorf in der Leitha und einigen Nebenflüssen ausgelassen. Nur wenige Wochen später waren bereits alle Tiere Jägern zum Opfer gefallen. Das soll es mit dem neuen Verbot in Zukunft nicht mehr geben.