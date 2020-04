Bis Anfang dieser Woche waren die Bäder rund um den Neusiedler See noch gesperrt, die Zugänge zu Stegen und privaten Holzhütten nicht erlaubt. Mit der Lockerung der Richtlinien des Bundes gilt kein generelles Betretungsverbot mehr. Wie berichtet, dürfen Seebäder „zum Zweck der Naherholung“ nun von all jenen genutzt werden, die im 15-Kilometer-Umkreis wohnen. Die Ankündigung der neuen Verordnung ließ vor allem in der Bundeshauptstadt die Wogen hochgehen und brachte Landeshauptmann Hans Peter Doskozil Kritik ein. Vom „Sperrring rund um das Meer der Wiener“ ist die Rede. Das wird wie eine Grenzziehung empfunden. Doskozil, der für ein vorsichtiges Vorgehen in der Krise eintritt, reagierte auf den Vorwurf: „Die Maßnahme richtet sich keinesfalls gegen Nicht-Burgenländer.“ Denn zu den Seehütten als Zweitwohnsitz dürfen sehr wohl die Eigentümer aus allen Bundesländern, viele davon aus Wien.