Mit deutschem Dialekt

Ein Mann mit deutschem Dialekt rief Personen in Puchenau, die in den Straßen Bergstraße, Hohen Straße und Großambergstraße wohnhaft sind, an und gab sich als Kriminalpolizist aus. Er teilte mit, dass in der Nachbarschaft eingebrochen worden wäre. Ein Teil der Täter wäre festgenommen worden, ein Teil noch auf freiem Fuß. Bei den Festgenommenen wäre eine Liste gefunden worden, auf der auch der Name des Angerufenen stünde.