Eine 70-jährige Frau aus Feistritz an der Drau verließ am Donnerstag, gegen 14.18 Uhr, mit ihrem Pkw einen Parkplatz in Weißenstein, Bezirk Villach-Land. Als sie nach links auf die Ferndorfer Straße (L 37) einbiegen wollte, übersah sie einen 65-jährigen E-Bike-Fahrer aus Villach. Der Mann konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und prallte mit seinem Rad gegen die Fahrertüre des Wagens.

Er wurde über den Pkw geschleudert und erlitt Verletzungen unbestimmten Grades. Die Rettung brachte den Verunfallten in das Landeskrankenhaus Villach. Die Pkw-Lenkerin blieb unverletzt.

An den beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Schaden.