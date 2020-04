Hinweise scheinen zu wirken

Bei falschen Informationen über das Virus, die nicht gesundheitsgefährdend sind, beschränkt sich das soziale Netzwerk auf einen Warnhinweis auf Basis von Faktenchecks. Im März seien so rund 40 Millionen Beiträge mit Bezug zum Coronavirus markiert worden. Die Grundlage dafür hätten etwa 4000 Faktenchecks geliefert. So hätten in 95 Prozent der Fälle Nutzer mit einer solchen Warnung versehene Beiträge nicht angeklickt.