„Wir tragen Masken, Handschuhe, desinfizieren uns oft“, erzählt Rudolf Heindl (54). Er betreut im Pflegeheim Sonnenhof in Linz die größte Risikogruppe in Corona-Zeiten: Senioren und Pflegebedürftige. „Einige Kollegen haben schon Hautprobleme an den Händen, vom häufigen Desinfizieren“, erzählt Heindl. „Aber wir bemühen uns um höchste Sicherheit!“