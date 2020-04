Wilde Szenen in Linz! Die Linzerin (17) und ihr Bekannter (15) aus Krenglbach beobachteten in einem Handyshop am Linzer Bahnhof eine 12-Jährige, die dort mit ihrem iPhone in der Hand stand. Das Duo verfolgte das Mädchen in die Straßenbahn, stieg mit ihm in Leonding aus und wollte ihm dann das Handy entreißen. Doch das Mädchen wehrte sich, konnte flüchten und seine Mutter anrufen.