Ob grün, weiß oder violett, als Hauptspeise oder Beilage - Spargel hat momentan bis Ende Juni Saison. Der pflegeintensive Anbau und die schwierige Ernte sind dabei Ursache für den höheren Preis. Das Gemüse gehört übrigens rasch auf den Tisch. Will man es doch einmal lagern, so kann man die Stangen für drei bis vier Tage eingeschlagen in einem feuchten Tuch im Kühlschrank aufbewahren oder einfrieren: Geschält lässt sich Spargel in Alufolie oder Gefrierbeutel verpackt bis zu sechs Monate aufbewahren. Für höchsten Genuss sollte man jedoch bereits beim Einkauf achtgeben: Die Frische kann man an der Schnittstelle erkennen, die glatt, hell und saftig sein sollte. Frischer Spargel quietscht zudem beim Aneinanderreiben und ist äußerst zerbrechlich.