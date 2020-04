Antikörpertests sollen Dunkelziffer der Infizierten offenlegen

Zugleich will die Lombardei, die von der Coronavirus-Epidemie am stärksten betroffene italienische Region, mit ausgedehnten Antikörpertests beginnen, die in einer ersten Phase im Krankenhaus der Stadt Pavia durchgeführt werden sollen, hieß es in Regierungskreisen. Für eine Studie zur Verbreitung des Coronavirus in der Bevölkerung will die Lombardei mit Blutabnahmen bei freiwilligen Teilnehmern beginnen. In einem weiteren Schritt sollen dann die Bewohner aller Regionen auf Antikörper getestet werden. Damit will man erfahren, welcher Prozentsatz der Bevölkerung das Virus bereits in sich trug, ohne es zu wissen.