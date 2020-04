Bürgermeister ist sauer

Auch der Haibacher Bürgermeister Josef Reingruber ist sauer über die Lage in seiner Gemeinde: „Wir sprechen immer vom Land der Möglichkeiten, aber in diesem Fall haben wir verschlafen. Es muss sich auch in kleineren Gemeinden dringend etwas verbessern.“ Es sei ein Masten für Behördenfunk in Haibach gebaut worden, jedoch werden keine LTE-Zellen darauf installiert. „Da fehlt es am Willen, das gehört besser koordiniert“, sagt der Ortschef. Laut Landesrat Markus Achleitner wird fieberhaft am Breitbandausbau gearbeitet.