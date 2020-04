Der Brand in einer Lagerhalle eines Entsorgungsunternehmens in Uttendorf am vergangenen Montag ist geklärt. Brandermittler des Landeskriminalamtes Salzburg stellten fest, dass das Feuer durch eine Selbstentzündung von unbehandeltem Gewerbemüll entstanden ist, wie die Polizei am Donnerstag informierte. Hinweise auf Fremdverschulden gebe es nicht.In der Halle waren große Mengen an geschreddertem Gewerbemüll gelagert, die beim Verbrennen schwarzen Rauch verursachten. Der dunkle Qualm war so intensiv, dass sogar die angrenzende Bundesstraße B168 gesperrt werden musste. Die Bevölkerung wurde aufgefordert, in ihren Häusern zu bleiben. Die letzten Löscharbeiten dauerten bis Dienstagfrüh an. Die Gesamtschadenshöhe beläuft sich auf einen sechsstelligen Betrag.